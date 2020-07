Nach dem Auftreten neuer Covid-Cluster in der Stadt Salzburg gilt eine Maskenpflicht in Amtsgebäuden. Der Bürgermeister sieht die Maßnahme als Signal.

Der Donnerstag verschaffte den Gesundheitsbehörden in Salzburg etwas Luft. Nachdem am Tag zuvor neun neue Coronainfektionen im Bundesland aufgetreten waren, kam am Donnerstag kein neuer Fall dazu.

Mehrere Wochen hatte es kaum neue Fälle in Salzburg gegeben, zuletzt ...