Die Landtagsparteien haben die neuer Salzburger Gemeindeordnung beschlossen. Nur einige wenige Punkte bleiben umstritten.

Der Betrieb in Salzburgs Gemeindeämtern und Abstimmungen in den Ortsparlamenten werden künftig nach neuen Regeln ablaufen. Der Landtag hat am Mittwoch die neue Gemeindeordnung einstimmig beschlossen. Die Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ haben aber einzelne umstrittene Punkte abgelehnt.

