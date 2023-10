Neue Regierung legt ihr erstes Budget vor: Elf Millionen Euro für Hochwasserschutz-Projekte

Ein Rekordbudget mit dickem Minus für 2024: Das prognostizieren ÖVP und FPÖ für ihren ersten Haushalt. Größter Brocken bleibt die Gesundheit.

Die Marke von vier Milliarden Euro ist geknackt. Es sind sogar 4,3 Milliarden Euro, mit denen die Salzburger Landesregierung für nächstes Jahr im Haushalt plant. Was sich nie ändert: Die größten Posten darin sind Gesundheit (1,21 Milliarden Euro) sowie Soziales und Wohnbauförderung (rund 829 Millionen).

Das ist mit mehr als zwei Milliarden Euro rund die Hälfte des Gesamthaushaltes.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) sieht sich mit einer hohen Ausgabendynamik im Gesundheitsbereich, in der Pflege, bei der Kinderbetreuung und den Baukosten konfrontiert.

Ohne Neuverschuldung wird es nicht gehen

"Ohne Neuverschuldung wird es daher überhaupt nicht gehen", sagt er. Unter dem Strich kalkuliert der Finanzreferent des Landes bis Ende 2024 mit mindestens 450 Millionen Euro an neuen Schulden.

Ausgegangen wird von einem Wirtschaftswachstum in Höhe von 1,2 Prozent. Die Inflation wird mit vier Prozent prognostiziert, die Personalkosten steigen um sechs Prozent. "Da halten die Einnahmen nicht Schritt, zumal sich die Konjunktur aktuell eher seitwärts als aufwärts bewegt", sagt Haslauer. Es gelte jetzt, mit Plan und Umsicht zu gestalten, das Budget im Griff zu behalten und trotzdem Investitionen zu tätigen. Sechs Monate ist die schwarz-blaue Landesregierung nun im Amt.

Haslauer will Budget "ohne Kahlschlag" im Griff behalten

Neben den Abgängen, die das Land bei den Krankenhäusern finanziert, sind es vor allem große Spitalsbauten an mehreren Standorten, die ins Geld gehen. Der Pflegebereich soll 260 Millionen Euro erhalten - das seien 30 Millionen mehr als heuer.

Für die Kinderbetreuung sind 120 Millionen Euro eingeplant. Der Gratis-Halbtageskindergarten ist hier mit 17,6 Millionen Euro enthalten. Eine weitere Ausdehnung, also etwa die Elternbeiträge zu reduzieren, ist nicht geplant.

Kinderbetreuung: Zuerst in Personal investieren

Man habe nichts davon, wenn die Tarife für die Kinderbetreuung zwar niedriger würden, aber man das Angebot zurückfahren müsse, weil das Personal dann fehle, argumentiert Haslauers Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ). "Zuerst muss beim Personal investiert werden, dann können wir uns über eine weitere Kostenübernahme unterhalten."

Heizkostenzuschuss bleibt unverändert

Was sonst noch geplant ist - in groben Zügen: Die Mittel für Schulsozialarbeit werden von zwei auf drei Millionen Euro erhöht. Der Heizkostenzuschuss bleibt mit 600 Euro unverändert. Unter dem Schlagwort Sicherheit kündigt Haslauer Investitionen in den Hochwasserschutz an - knapp elf Millionen Euro.

Der zuständige Landesrat Sepp Schwaiger (ÖVP) präzisiert: "10,812 Millionen Euro sind im Bauprogramm für Hochwasserschutz vorgesehen und sichern uns den weiteren Ausbau zum Schutz der Lebensgrundlage vieler Regionen", so Schwaiger.

Die budgetierten Projekte sind im Detail:

- Bad Hofgastein, Gasteiner Ache, Hochwasserschutz 2024: rund 4 Millionen Euro

- Großarl, Großarler Ache, Hochwasserschutz Bauabschnitt 3 Nord 2024: rund 2 Millionen Euro

- Wals-Siezenheim, Saalach, Hochwasserschutz und Instandhaltung Bauteil 3 2024: rund 2,6 Millionen Euro

- Saalfelden, Saalach, Hochwasserschutz Bauabschnitt 1 Uttenhofen 2024: rund 1,5 Millionen Euro

- Unken, Saalach, Hochwasserschutz 2023/24: rund 0,712 Millionen Euro

Für die Wildbach- und Lawinenverbauung sind im kommenden Jahr laut Schwaiger 5,8 Millionen Euro vorgesehen.

Im Verkehrsbereich sind der Wiederaufbau der Pinzgaubahn sowie der zweigleisige Ausbau der Lokalbahn (40 Mio. Euro) budgetiert. Für den S-Link sind 18 Millionen Euro vorgesehen.

Opposition fehlt der Klimaschutz

Für Grüne und SPÖ fehlt der Klimaschutz im präsentierten Budget. Auch beim Thema Teuerung und Wohnen gebe es wenig Konkretes. Ungeklärt bleibe etwa die Frage, ob man die Land Invest nun tatsächlich mit Mitteln ausstatte, um aktive Bodenpolitik zu betreiben, oder nicht.