Neue schwarz-blaue Landesregierung kommt durch geheime Wahl ins Amt

BILD: SN/ROBERT RATZER

So sieht sie aus, die neue Salzburger Landesregierung, bestehend aus ÖVP und FPÖ. Am Mittwoch braucht jedes Mitglied eine Mehrheit im Landtag, um angelobt werden zu können. Die Abgeordneten stimmen anders als 2018 nicht offen, sondern in geheimer Wahl ab.