Neue Uni für Linz: Salzburg geht leer aus

Oberösterreich bekommt überraschend eine technische Uni. Ein Schlag für Salzburg, weil hier an einer digitalen Fakultät gebastelt wurde.

Im Chiemseehof war man bereits am Donnerstag alles andere als amüsiert. Da waren jene Pläne durchgesickert, die Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) offiziell am Freitagvormittag freudvoll verkündet hatte. Am Standort Linz wird eine neue technische Universität mit dem Fokus auf Digitalisierung entstehen. Bis 2024 soll diese fix umgesetzt werden.

Die neue "TU Linz" solle "gemeinsam mit den bestehenden technischen Hochschulen ein Digitalisierungsaushängeschild Österreichs werden", teilte das Bundeskanzleramt mit. Es sollen zusätzliche universitäre Ausbildungsplätze geschaffen werden, um den Bedarf an ...