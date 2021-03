Neuer Ärger wegen Grundstücksvergabe im Pongau

Neos-Landesrätin Andrea Klambauer schießt sich im Zuge eines umstrittenen Grundstücksverkaufs in St. Veit auf den Land-Invest-Chef ein. Die SPÖ kritisiert "skandalöse Intransparenz" seitens der ÖVP. Grüne und Neos würden mitspielen.

Der geplante Verkauf eines landeseigenen Grundstücks in St. Veit wird in der Landtagssitzung am 24. März eine Mehrheit bekommen. Neos und Grüne gaben am Mittwoch in Aussendungen bekannt, dass sie bereit sind, mit dem Koalitionspartner ÖVP mitzustimmen. SPÖ-Klubvorsitzender Michael Wanner übt harsche Kritik: "Dem Vernehmen nach gehen Grüne und Neos vor dem Machtrausch der ÖVP in die Knie und stimmen dem Deal zu." Skandalös sei, dass die ÖVP die vorliegenden Unterlagen der SPÖ-Opposition nicht preisgeben wolle. "Es wirkt so, als ...