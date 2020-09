Neuer Anlauf für Windräder in Flachau

Eine private GmbH startete Messungen am Windsfeld. Die Anlage erfasst auch Flugbewegungen von Greifvögeln und Fledermäusen.

Das Windsfeld hoch über dem Tauerntunnel gilt als Windloch. Seit Jahren ist es als möglicher Standort für Windräder im Gespräch. Die Salzburg AG legte ihre Pläne 2013 ad acta. Nun schickt sich ein privates Unternehmen an, ein Projekt zu verwirklichen.

Am Dienstag errichtete die Windsfeld GmbH eine Messstation. Sie soll in den kommenden beiden Jahren meteorologische Daten erheben. Diese entscheiden, ob ein konkretes Projekt in Angriff genommen wird oder nicht. Einen namhaften sechsstelligen Betrag investiere die GmbH in ...