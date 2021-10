Neuer Besitzer und neue Pläne für den Ganshof in der Stadt Salzburg

Die Einkaufstour von Immobilienentwickler Thomas Hofer geht weiter: Er hat den Ganshof in Maxglan gekauft und plant hochpreisiges Wohnen - vielleicht mit Gasthaus.

Der Gasthof Ganshof war bis zu seiner Schließung Ende Mai 2013 eine Institution in Salzburg-Maxglan - auch wegen seines urigen Gastgartens mit den schönen Kastanienbäumen. Er zählt auch insofern zur Stadtgeschichte, als ihn etwa Thomas Bernhard in seinem Buch "Der Untergeher" verewigt hat. Auch H. C. Artmann, Carl Zuckmayer und Peter Handke haben speziell den dortigen Gastgarten geschätzt, heißt es.

Eigentümer der 4185 Quadratmeter großen Liegenschaft war seit Jahren die Stieglbrauerei. Allerdings, so Stiegl-Immobilien-Geschäftsführer Franz Josef Bachmayer: "Als ...