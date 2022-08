Neuer BMX-Parcours in Salzburg: Umweltanwältin hält Areal für geeignet

Nachdem das Gartenamt der Stadt Salzburg ein Alternativareal für den zurückgebauten BMX-Parcours in der Josefiau gefunden hat und bereits erste naturschutzrechtliche Vorprüfungen in Auftrag gegeben hat, hält nun auch die Landesumweltanwaltschaft eine Errichtung für möglich. "Das Areal liegt an der Grenze zum Landschaftsschutzgebiet, fällt aber nicht in dieses", sagt Landesumweltanwältin Gishild Schaufler. Eine Errichtung des Parcours halte sie unter Auflagen für möglich. Wichtig sei, dass die Gehölzstreifen bestehen bleiben und die Anlage sorgsam in die Natur integriert werde. Schaufler betont: ...