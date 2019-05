Neuer Chef für die Flachgauer Bürgermeister gekürt

Bürgermeister Wolfgang Wagner aus Köstendorf ist neuer Vorsitzender der Flachgauer Bürgermeisterkonferenz. An seiner Seite sitzt künftig sein Amtskollege aus Hallwang, Johannes Ebner. Bei der Sitzung am Mittwoch hatten die Bürgermeister viel zu besprechen.

Der Vorsitz bei der Flachgauer Bürgermeisterkonferenz wechselt: Rupert Reischl (50) aus Koppl gibt das Amt auf. Sein Nachfolger ist Wolfgang Wagner (58) aus Köstendorf. Das sah der Wahlvorschlag für die Sitzung am Mittwoch in Lamprechtshausen vor. Wagner ist seit August 2012 ÖVP-Bürgermeister von Köstendorf. Neuer Stellvertreter von Wagner ist Bürgermeister Johannes Ebner (39, ÖVP) aus Hallwang. Er ist Bürgermeister seit 2014. Ebner löst in dieser Funktion Altbürgermeister Richard Hemetsberger (64) aus Grödig ab. Zwei Bürgermeister rückten in den Vorstand auf: Johann Grubinger (47) aus Thalgau und Herbert Schober (42) aus Grödig. Sie sind seit Juli 2018 bzw. April 2019 im Amt.

Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen

"Wir haben versucht, dass alle Regionen im Vorstand vertreten sind," sagt Wagner. Mit der Lösung waren die Bürgermeister offenbar zufrieden. Der Vorschlag wurde einstimmig bestätigt. "Bei der Bürgermeisterkonferenz werden Dinge, die uns als Bürgermeister betreffen, analysiert und diskutiert. Wenn wir rechtliche Auskunft brauchen, können wir uns an die Experten des Salzburger Gemeindeverbands wenden." Die Themen sind breit gestreut. Die Palette reicht von den Zweitwohnungen über das Kinderbetreuungsgesetz bis zu einheitlichen Regelungen bei der Genehmigung von Veranstaltungen im Bezirk. Dabei geht es auch um die mögliche rechtlichen Konsequenzen - etwa, wenn Bürgermeister mit Klagen bedroht sind.

