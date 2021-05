Neuer Magistratsdirektor: SPÖ und FPÖ fordern mehr Transparenz

Die nun wegen rechtlichen Unklarheiten in der Ausschreibung verzögerte Bestellung eines neuen Magistratsdirektors sorgt weiterhin für Unstimmigkeiten innerhalb der Stadtpolitik.

Weil die Frage, ob auch ein Externer Magistratsdirektor werden kann, weiter strittig ist, wurde die Kür eines Nachfolgers für Christine Fuchs, wie berichtet, vertagt. Auslöser war ein von der SPÖ beauftragtes Rechtsgutachten. Am Sonntag setzte es von SPÖ-Gemeinderats-Klubobfrau Andrea Brandner erneut Kritik an Bgm. Harald Preuner (ÖVP). Brandner: "Die Menschen haben Postenschacher satt. Und für Tricks wird die SPÖ-Fraktion nicht zur Verfügung stehen." Wichtig sei, die Verfassung einzuhalten - und ein rechtlich einwandfreies Verfahren, so Brandner. FPÖ-Klubchef Andreas Reindl kritisierte ...