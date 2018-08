Neuer Ortschef für die Pongauer Gemeinde Wagrain

Eugen Grader übergibt nach fast 20 Jahren als Bürgermeister an den 38-jährigen Axel Ellmer (ÖVP).

Die Gemeinde Wagrain hat seit Mittwoch einen neuen Bürgermeister. Ortschef Eugen Grader hat das Amt an den 38-jährigen Gemeinderat und Nachrichtentechniker Axel Ellmer übergeben. Am Dienstag wurde Ellmer wurde von der Gemeindevertretung mit 14 von 18 Stimmen (zwei ungültig, zwei Nein) in das Bürgermeisteramt gewählt. Ellmer wird auch bei der Bürgermeisterwahl 2019 als Spitzenkandidat der Wagrainer Volkspartei antreten. Ellmer ist seit vielen Jahren Mitglied der Bergrettung in Wagrain.

Eugen Grader war 34 Jahre Mitglied der Gemeindevertretung. In seiner Zeit als Bürgermeister (seit 1998) wurden zahlreiche Projekte umgesetzt, etwa die Errichtung des Abwasserkanals nach St. Johann und der Anschluss an den Reinhalteverband Pongau, die Sanierung und Erweiterung des örtlichen Kanalnetzes, Wildbachverbauungen, Bau der Mehrzweckhalle bei den Schulen, Generalsanierung und Erweiterung des Seniorenheimes, Vergrößerung und Ausbau des Kindergartens, Umbau der Wasserwelt und die Errichtung des Kinderspielplatzes.

Als wichtigste Projekte für die nächsten Jahre bezeichnet Ellmer die Umfahrung und die Ortskernbelebung. Außerdem gelte es leistbaren Wohnraum für Einheimische sowie Gewerbeflächen für junge Betriebe im Ort zu schaffen. Weitere Vorhaben seien der Neubau des Bau- und Recyclinghofs, des Feuerwehrhauses und des Sportplatzes sowie Straßensanierungen.

Axel Ellmer wurde am 24. August 1979 geboren, ist verheiratet und hat einen Sohn. Nach den Pflichtschuljahren in Wagrain und St. Johann im Pongau begann er eine Lehre zum Nachrichtentechniker, die er 1998 erfolgreich abschloss. Nach dem Präsenzdienst arbeitete er bei der Firma Kappacher in der Leitstellentechnik. Seit 2005 ist er für die Planung und Projektentwicklung von Leitstellensystemen von Feuerwehren, Rettungsdiensten, Polizei und privaten Sicherheitsdiensten sowie Flughäfen verantwortlich.

