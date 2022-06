Neuer Primar für Tamsweg: "Ewig kann ich nicht warten"

Der angehende Primar für das Krankenhaus Tamsweg wartet seit Monaten auf die Eintragung in die Ärzteliste. Oft dauert so ein Verfahren nur Tage.

Am 17. Dezember des Vorjahres stellten die Salzburger Landeskliniken Athanasios Alimisis als künftigen Primar der gynäkologischen Abteilung im Krankenhaus Tamsweg vor. Im März hätte er seine Stelle antreten sollen. Bis heute ist der 43-jährige gebürtige Grieche aber noch nicht im Lungau tätig. Der Grund: Er ist bis dato noch nicht in die Ärzteliste eingetragen.

Als Überbrückung leiste er derzeit Chefarztvertretungen in Deutschland. Dort war er auch schon zuvor tätig. "An den Wochenenden bin ich immer wieder einmal in ...