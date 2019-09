Neuer Schuldirektor in Tamsweg setzt sich hohe Ziele

Mathias Gappmaier ist neuer Leiter der Landwirtschaftlichen Fachschule in Tamsweg. Er will in die Werkstätten der Schule modernisieren. Denn: Den Schülern wird das Wissen auch praktisch vermittelt - von der Imkerei bis zum Schnapsbrennen.

Peter Rotschopf war 36 Jahre an der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Tamsweg tätig, davon fast 15 Jahre als Direktor. Jetzt folgt ihm Mathias Gappmaier (34) als neuer Schulleiter nach. Das Bestellungsdekret erhielt Gappmaier aus den Händen von Landesrat Josef Schwaiger, der dem "Neuen" vor allem eine glückliche Hand bei der Führung des Personals in Schule und Betrieb wünschte.

In den vergangenen Jahren floss viel Geld in den Standort

Peter Rotschopf konnte in seiner Amtszeit unter anderem erreichen, dass mit dem neuen Schülerheim und dem neuen Turnsaal kräftig in den Standort investiert wurde. Zudem wurde in den vergangenen drei Jahren das Hauptgebäude saniert und umgebaut.

Ein ländliches Bildungszentrum für den Lungau

Der neue Schulleiter Mathias Gappmaier ist in Tamsweg geboren und aufgewachsen. Nach der Matura an der HBLA Ursprung absolvierte er die agrarpädagogische Hochschule und ist seit 2009 als Lehrer an der LFS Tamsweg tätig. Er will die Schule künftig noch stärker als ländliches Bildungszentrum des Lungaus positionieren - auch über die Landwirtschaft. Das Ziel: Die Einrichtung soll jeder Organisation und jedem Verein als Ausbildungsstätte zur Verfügung stehen.

134 Jugendliche holen sich den Schliff für die Zukunft

In der Fachschule holen sich 134 Schüler ihr Rüstzeug für die Praxis. Dabei geht es auch sehr stark um die Veredelung der Produkte - von der Metzgerei über die Imkerei bis zum Schnapsbrennen. Dazu passt auch ein großer Wunsch von Gappmaier: Er will kräftig in die Werkstätten investieren. Das Motto: Den Schülern soll das Wissen auch praktisch vermittelt werden. In der Schule, dem landwirtschaftlichen Betrieb und dem Schülerheim sind 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

