Neuer Vorsitzender der Interessenvertretung für Lesben, Schwule und Transgender

Homophobie sei auch heute noch ein Thema, sagt Harald Stadler. Der 55-jährige Betriebsrat ist seit der Gründung der SoHo Salzburg 2011 Mitglied in seiner "Herzensorganisation".

Georg Djundja soll SPÖ-Bürgermeister Peter Schröder in Oberndorf nachfolgen und konzentriert sich deshalb auf die Gemeinderatswahl im März 2019. Djundja hat daher seinen Vorsitz in der SoHo Salzburg übergeben. Die Organisation für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und Intersexuelle in der Sozialdemokratie wurde 2011 in Salzburg als eigenständige Landesgruppe gegründet.

Neuer Vorsitzender ist Harald Stadler. Der 55-Jährige ist kaufmännischer Angestellter und seit 34 Jahren in einem Großhandelsbetrieb beschäftigt. Stadler ist dort auch Betriebsrat. "Ich bin stark gewerkschaftlich und antifaschistisch orientiert. Das ist mir sehr wichtig", sagt der 55-Jährige. Im Landesvorstand der SoHo ist Stadler seit drei Jahren, Mitglied ist er seit Beginn an. "Man könnte sagen, es ist meine Herzensorganisation", erzählt der Stadt Salzburger, der ursprünglich aus Lamprechtshausen stammt. Die SoHo Salzburg ist klein, die Mitgliederzahl bewegt sich im zweistelligen Bereich.

Stadler hat sich zum Ziel gesetzt, den Diskriminierungsschutz auch im privaten Bereich durchzubringen. Und er will der Homophobie entgegentreten. "Es gibt jetzt doch in ganz Europa viele rechtspopulistische Regierungen. Da schwingt oft Homophobie mit", sagt der Salzburger. Homophobie im Alltag kennt der 55-Jährige. "Das geschieht oft versteckt, ist aber auf jeden Fall da. Es gibt da einiges, an dem man arbeiten muss." Dazu gehöre auch, dass die SoHo in ländlichen Bezirken stärker werden solle. Schwulenhass komme eben auch im 21. Jahrhundert noch vor.

