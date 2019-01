Neues Betreuungsgesetz für Salzburg: Was dürfen Kinder kosten?

Ein Gesetz zur Kinderbetreuung ist auf dem Weg. Bis zuletzt wurde um jeden Cent gerungen.

Für Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) ist es ein Meilenstein. Nach 15 Jahren sind die Verhandlungen zwischen Land und Gemeinden über ein Gesetz, das die Arbeit in Kindergärten und Krabbelgruppen neu regelt, abgeschlossen. Ziel war es, die Zwei-Klassen-Gesellschaft in der Kinderbetreuung abzuschaffen. Noch sind Pädagoginnen in der Tagesbetreuung deutlich schlechtergestellt als ihre Kolleginnen in den Kindergärten - die Ausbildung ist aber die gleiche.