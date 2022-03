Neues Buch: "Achterbahn der Gefühle eines Bürgermeisters"

Wer ein Bürgermeisteramt übernimmt, weiß nicht, worauf er sich einlässt. Das - und noch viel mehr - schreibt Peter Padourek. Er ist der ehemalige Stadtchef von Zell am See.

"Achterbahn der Gefühle eines Bürgermeisters" - so lautet der aussagekräftige Titel. Groß war die Freude bei Peter Padourek, als er in der Vorwoche einen Teil der tausend gedruckten Bände in Empfang nehmen konnte. Zur Feier des Tages genehmigte sich der ehemalige Bürgermeister ein Glas Sekt im "Meet & Relax" in der Zeller Auerspergstraße.

In diesen Räumlichkeiten nahm die parteipolitische Tätigkeit des Akademikers und ausgebildeten Masseurs ihren Anfang. Und auch ihr Ende. Im Jahr 2002 hatte ihn ÖVP-Stadtrat Thomas ...