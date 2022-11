Neues Eisstadion vom Tisch: Red Bull hat Pläne im Volksgarten wieder verworfen

Laut Bürgermeister Preuner und Vizebürgermeister Auinger hat der Getränkekonzern in einem Gespräch signalisiert, das Projekt nicht weiter verfolgen zu wollen. Dennoch werden Millionen in die Anlage fließen: Die Stadt will eine neue Trainingshalle errichten.

SN/GEPA pictures Die Jubelstimmung in Stadt- und Landespolitik war verfrüht: Der EC Red Bull Salzburg wird seine Heimspiele wohl noch längere Zeit im in die Jahre gekommenen Stadion im Volksgarten bestreiten (Symbolbild).