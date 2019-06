600.000 Euro will die Stadt zuschießen, wenn es nach dem SPÖ-Vizebürgermeister geht. Die Bürgerliste beantragt zuerst eine Kontrollamtsprüfung und sieht ein ähnliches Fiasko drohen wie bei der Millionenförderung der Austria Salzburg.

Sportlich läuft es für den SAK 1914. Der Fußballverein ist gerade Meister geworden und steigt in die neue Regionalliga Salzburg auf. Der Höhenflug soll in der nächsten Saison mit einem Aufstieg in die 2. Liga fortgesetzt werden.

Der ...