Neues Gesetz für Kinderbetreuung in Salzburg: SPÖ fordert Nachverhandlung

Das in Begutachtung befindliche Gesetz ist für SPÖ-Chef Walter Steidl "beschämend wenig ambitioniert". 36 kritische Eingaben während der Begutachtungsphase böten viele Anregungen für Verbesserungen.

Seit 2013 habe man auf ein neues Gesetz zur Kinderbetreuung im Land Salzburg gewartet. Entsprechend groß sei man nun angesichts des nun in Begutachtung befindlichen Gesetzesentwurfes von Landesrätin Andrea Klambauer (Neos), sagt Salzburgs SPÖ-Chef Walter Steidl. "Wenn man überlegt, wie viele Stunden allein im Unterausschuss des Landtages daran gearbeitet wurde, ist der Entwurf beschämend wenig ambitioniert." Positiv könne man nur anmerken, dass es keine Verschlechterungen gebe. Wesentliche Verbesserungen würde man aber nicht finden, sagt Steidl. "Das veranschaulicht den Stellenwert der Kinderbildung und -betreuung in dieser Regierung."

Kein kostenloses Kindergartenjahr, keine Verbesserung der Qualität

Konkret kritisiert die SPÖ, dass sich an den Kosten für die Familien nichts ändere, sagt Landtagsabgeordnete Karin Dollinger. "Der höchstzulässige Elternbeitrag wurde von 440 Euro auf 415 Euro reduziert. Allerdings nur, weil man den Landeszuschuss, der in der vergangenen Legislaturperiode halbiert wurde, von diesen Kosten abzieht. So etwas ist unredlich." Das lange geforderte zweite kostenfreie Kindergartenjahr sei nicht in Sicht. Zudem kritisiert die SPÖ, dass den Pädagoginnen für die gesetzlich vorgeschriebenen Steigerungen in der Betreuungsqualität keine zusätzliche Arbeitszeit eingeräumt werde. "Das wird allein den Pädagoginnen und Pädagogen umgehängt", sagt Dollinger. Mit den vorgeschriebenen Mindestöffnungszeiten von 20 Stunden pro Woche ließe sich nicht einmal ein Halbtagsjob vereinbaren.

Pädagoginnen fordern mehr gruppenarbeitsfreie Dienstzeit

Auch die Berufsgruppe der Pädagoginnen fordert mehr Zeit um die gehobenen Qualitätsstandards auch umsetzen zu können. "Die Aufgaben haben sich in den vergangenen Jahren vermehrt und die Anforderungen sind gestiegen. Die gruppenarbeitsfreie Dienstzeit jedoch ist in Kindergartengruppen mit 25 Kindern seit mehr als 30 Jahren gleich geblieben. Wird diese Zeit nicht erhöht, können wir die geforderten Aufgaben nicht erfüllen", sagt Berufsgruppensprecherin Monika Mitterwallner.

SPÖ forderte Überarbeitung des Gesetzes

Da das Gesetz noch nicht in Kraft sei, wünsche man sich nun eine Überarbeitung, sagt Walter Steidl. Immerhin gebe es 36 kritische Eingaben zu dem Gesetz. "Wir fordern die Landesregierung auf, die Kritik aus den zahlreichen Stellungnahmen ernst zu nehmen und das Gesetz noch einmal zu überarbeiten. Nach der bisherigen Wartezeit von fünf Jahren auf das Gesetz machen ein paar Monate mehr in der Vorbereitungsphase auch nichts aus."

Quelle: SN