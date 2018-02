Neues Gutachten: Stadt Salzburg kann Anwaltskosten im Swap-Verfahren nicht zurückfordern

Ein neues Gutachten bringt die Salzburger Politik unter Zugzwang. Es geht darum, wer die Anwaltskosten für Ex-Bürgermeister Heinz Schaden und die Spitzenbeamten von 1,2 Millionen Euro zahlt. Schadens Nachfolger bleibt hart.

Die erstinstanzliche, und damit nicht-rechtskräftige Verurteilung von Ex-Bürgermeister Heinz Schaden und zwei Spitzenbeamten der Stadt Salzburg beschäftigt nach wie vor den Magistrat. Unter dem neu gewählten Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) wurde nämlich beschlossen, dass die Stadt die Anwaltskosten zwar vorstreckt, bei einer rechtskräftigen Verurteilung der Beamten diese Kosten aber zurückfordert (Regress). Das gehe nicht, heißt es jetzt von der Gewerkschaft "younion". Sie beruft sich auf ein neues Gutachten des Salzburger Uni-Professors Klaus Firlei. Auf über 120 Seiten legt dieser dar, dass der Dienstgeber bei "dienstbedingten Verfahren, die mit einer rechtskräftigen Verurteilung wegen einer Straftat enden, nicht das Recht hat, vorgestreckte Anwalts- und Verfahrenskosten zurückzufordern". Und weiter: "Ein Recht auf Rückforderung bestünde nur dann, wenn sich erweist, dass der verurteilte Dienstnehmer illoyal war und sich in Verfolgung eigenen Interessen aus dem dienstlichen Zusammenhang gelöst hat." Die Stadt würde sich auch selbst nicht der Untreue strafbar machen, wenn sie es unterlasse, die Anwaltskosten zurückzufordern, heißt es in dem Gutachten. Denn genau darauf fußte der Beschluss im Vorjahr: Die Stadtpolitik will nicht selbst der Untreue strafbar gemacht werden.



Gewerkschaft will Aufhebung des Beschlusses

Die Gewerkschaft fordert daher von der Stadtpolitik die Aufhebung des im vorigen Herbst gefassten Beschlusses. Aufgrund der allgemeinen Verunsicherung werde Professor Firlei auch im Rahmen einer Tagung am 22. Februar beim österreichischen Städtebund einen entsprechenden Fachvortrag halten, heißt es in einer Aussendung.



ÖVP-Bürgermeister Harald Preuner sagt auf Nachfrage, das Gutachten ändere vorerst gar nichts. Der Beschluss bleibe aufrecht. "Wenn jemand rechtskräftig verurteilt ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Arbeitgeber das auch noch zahlt." So wie die Fronten derzeit sind, dürfte das Ganze auf einen Gerichtsstreit hinauslaufen. Bis es soweit ist, werden aber noch Monate vergehen. Denn vorher wird das Urteil aus dem Swap-Prozess nicht rechtskräftig. Aktuell läuft die Einspruchsfrist. Dann haben sowohl Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft als auch Generalprokuratur die Möglichkeit zur Stellungnahme. Bis die Causa vor dem Obersten Gerichtshof (OGH) landet, wird also noch viel Zeit vergehen. Ob der OGH noch heuer oder erst nächstes Jahr über Nichtigkeit und Berufung entscheidet, ist fraglich.



Bis dato hat die Stadt Salzburg jedenfalls mehr als 1,2 Millionen Euro an Rechtskosten aus dem Swap-Verfahren übernommen. Für die Berufung wurde je Beschuldigtem eine Grenze von 20.000 Euro eingezogen.