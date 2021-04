Neues Hilfspaket reißt Loch in Gemeindekasse

Der Bund deckt die Kommunen in der Krise mit Vorschüssen ein. Das Land zog deshalb seine Hilfe zurück. Jetzt fehlt aber dieser Beitrag im Budget.

Im Großen und Ganzen sind die Bürgermeister froh über den finanziellen Ausgleich, den ihnen die Bundesregierung in der coronabedingten Wirtschaftskrise verschafft. Aber so manches Hilfspaket hat einen Haken - und reißt erst recht Löcher in die Budgets der Gemeinden. Darauf machte der SPÖ-Landtagsabgeordnete Markus Maurer am Mittwoch im Finanzüberwachungsausschuss aufmerksam.

Der Hintergrund: Das Land schnürte vor fast einem Jahr aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF) ein 30-Millionen-Euro-Unterstützungspaket, um damit den Kommunen die Hälfte der monatlichen Ausfälle der gemeinsamen Steuereinnahmen (Bundesertragsanteile) ...