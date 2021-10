Neues Öffi-Jahresticket für ganz Salzburg: Preis sinkt auf 365 Euro

Kurz vor dem Start des österreichweiten Klimatickets präsentiert der Verkehrslandesrat am Freitag eine Tarifreform für Salzburg. Die Jahreskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel im ganzen Bundesland wird ab Jänner deutlich verbilligt. Der Vorverkauf startet am 15. November.

1539 Euro. So viel kostete bis 2018 das landesweite Jahresticket für die öffentlichen Verkehrsmittel im Bundesland Salzburg. Gerade einmal 64 Personen waren damals laut Verkehrsverbund in Besitz dieses Tickets - so abschreckend hoch war der Preis.

Das änderte sich schlagartig, als die ÖVP mit Juni 2018 das Verkehrsressort in der Landesregierung übernahm und den jungen Landesrat Stefan Schnöll mit üppigem Budget ausstattete. Schnöll senkte bald darauf die Tarife spürbar. Seit 2019 kostet das Jahresticket 595 ...