Neues Projekt für Thermengelände stößt in St. Martin auf heftige Kritik

Wieder einmal gibt es ein neues Projekt für das Thermengelände in St. Martin. Die Projektentwickler nennen es "Thermal-Resort-Dorf" und haben es am Montagabend in St. Martin vor rund 150 Interessierten vorgestellt.

SN/kaindl Detlev Jarosch, einer der Projektentwickler, präsentierte das „Thermal Resort-Dorf“.