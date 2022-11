Neues Projekt für Thermengelände stößt in St. Martin auf Kritik

Wieder einmal gibt es ein neues Projekt für das Thermengelände in St. Martin. Die Projektentwickler nennen es "Thermal-Resort-Dorf" und haben es am Montagabend in St. Martin vor rund 150 Interessierten vorgestellt. Geplant sind 35 Apartmenthäuser rund um einen Thermalsee - mit 150 Apartments und 400 Betten. Die Apartments sollen an Einzelinvestoren verkauft und müssen vermietet werden. Ein öffentliches Thermalbad ist nicht geplant. Das Projekt ähnelt dem sogenannten "Gesundheitsdorf", das 2014 vorgestellt wurde und dann in der Versenkung verschwand. Das neue ...