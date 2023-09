Neues Ticket vergünstigt Skisport für Einheimische im Großarltal

Familien können mit der neuen Hoamat-Karte künftig ein Jahr lang Skilifte, Loipen, Schwimmbad und Öffis für unter 1000 Euro nutzen. Der Start ist für Ende November geplant. Die Ortsparteien stehen hinter dem Projekt. Die alleinige Ankündigung des Projekts durch die ÖVP sorgte in der SPÖ allerdings für Unmut.

Großarl geht bei den Karten für Freizeitangebote neue Wege. Mit der Großarltaler "Hoamat-Karte" können Einheimische sowie Mitarbeiter in Großarler Betrieben ab heuer zu vergleichsweise günstigen Preisen die Lifte der Skischaukel Großarl-Dorfgastein, die Langlaufloipen sowie das Freibad der Gemeinde nutzen. Auch der öffentliche Verkehr zwischen St. Johann und dem Hüttschlager Talschluss ist inklusive. Das neue Kartenangebot wird für Erwachsene 400 Euro, für Jugendliche 280 Euro und für Kinder 100 Euro kosten. Das Ticket gilt ab der Ausstellung für ein Kalenderjahr. Für Alleinerziehende und Familien mit zwei Kindern soll es außerdem einen zusätzlichen Rabatt von zehn Prozent geben.

"Leistbarer Zugang zum Skisport"

Bürgermeister Johann Rohrmoser von der ÖVP berichtet, dass seine Partei mit der Umsetzung eines derartigen Angebots ein Wahlversprechen für die Gemeindevertretungswahl 2019 umgesetzt habe. Dafür habe man intensiv mit den Bergbahnen und dem Verkehrsverbund zusammengearbeitet, um das Projekt zu realisieren. "Wir wollten vor allem für Familien mit Kindern einen leistbaren Zugang zum Skisport schaffen. Das sehen wir auch als Investition in die Zukunft, damit die Großarlerinnen und Großarler aktiv bleiben und die Freizeitangebote bei uns im Tal auch künftig entsprechend nutzen", sagt Rohrmoser.

SPÖ kritisiert einseitige Ankündigung

Auf der parteieigenen Facebook-Seite hatte die Großarler ÖVP die neue Karte bereits am 24. August als Ergebnis einer Zusammenarbeit von "Volkspartei Großarl mit den Großarler Bergbahnen und dem Salzburger Verkehrsverbund" präsentiert. Dieses Posting kam bei der örtlichen SPÖ, die mit acht Personen in der Gemeindevertretung sitzt (ÖVP: 13), nicht gut an. "Ich habe es befremdlich gefunden, dass die ÖVP die Karte als ihr eigenes Projekt verkauft", erklärt Vizebürgermeister Johann Ganitzer (SPÖ). Das Projekt sei vorwiegend im Sozialausschuss, in dem die SPÖ den Vorsitz innehat, verhandelt worden. "Ich hätte es gerne als gemeinschaftliche Arbeit der Gemeindevertretung vorgestellt. Die Karte ist nicht das alleinige Verdienst der ÖVP", sagt Ganitzer.

Abseits dieser Unstimmigkeiten rund um die Ankündigung der neuen Hoamat-Karte ist man sich in Großarl aber einig, dass es sich um ein gutes Projekt handelt. "Die Karte ist eine super Sache für alle Einheimischen", betont auch der SPÖ-Vizebürgermeister. Daher rechnet er für die noch nötigen Abstimmungen auch mit der Zustimmung der SPÖ-Abgeordneten.

Einsparungen sind beachtlich

Die Einsparungen, die sich für Einheimische durch die neue Karte ergeben, sind tatsächlich beachtlich. Erwachsene ohne Familie wären im vergangenen Jahr mit den Saisonkarten für die Langlaufloipen, das Freibad und das Skifahren in Ski Amadé schon jedenfalls auf mehr als 750 Euro gekommen. Eine eigene Saisonkarte für die Skischaukel Großarl-Dorfgastein hatte es zuletzt nicht gegeben. Der Start der Hoamat-Karte ist für November geplant.