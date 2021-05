Neues Tierheim an neuem Standort ist höchst umstritten

Weil die Stadt Salzburg mit den bisherigen Betreibern unzufrieden ist, denkt man an einen Neubau - gemeinsam mit dem Land und Gut Aiderbichl. Doch ob es dafür auch eine politische Mehrheit gibt, ist fraglich.

Seit vielen Jahren ist die Stadt Salzburg mit der Vergabepraxis des bestehenden Tierheims in der Karolingerstraße unzufrieden. Vor allem Hunde würden kaum an Interessenten vergeben, was wiederum zur Folge habe, dass das Tierheim stets (über-)belegt sei und die Stadt keine "Problemhunde", die sie Tierhaltern abgenommen habe, dort hinbringen könne. Ständig habe man Plätze in anderen Heimen suchen müssen, und das, obwohl die Stadt das Tierheim mit 120.000 Euro subventioniere. Hinzu kämen Beschwerden von Interessenten, weil ihnen keine Tiere ausgefolgt worden seien.

Seit Langem existiert daher der Gedanke, ein neues Tierheim zu bauen. Seit Dienstag liegt nun ein entsprechender erster Amtsbericht vor. Darin heißt es, dass ein letztmaliger Versuch im Februar unternommen worden sei, eine Änderung der Vergabepraxis und ein "rascherer Umschlag" der Tiere zu erreichen - erfolglos. Daher soll nun ein Neubau ins Auge gefasst werden. Ein Standort ist bereits gefunden, und zwar an der Kröbenfeldstraße 50, in unmittelbarer Nähe zum Flughafen. Außerdem habe man bereits Gespräche mit Gut Aiderbichl geführt. Es gebe hier ein großes Interesse an der Beteiligung am Tierheim bzw. einer Vermittlungsstation. Auch das Land Salzburg würde sich bei einem Neubau beteiligen.

Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) sagt, es handle sich um einen Grundsatzamtsbericht. Er brauche das grundsätzliche Okay des Stadtsenats, bevor man weiter planen könne. "Entweder der Gemeinderat ist der Meinung, wir gehen den Weg, ein neues Tierheim mit dem Land zu bauen, oder wir bleiben beim bestehenden Standort. Diese Frage gehört zunächst geklärt", sagt Preuner.

Mit Gut Aiderbichl sei man in guten Gesprächen. Dieses würden seit Längerem einen Standort suchen, um Hunde und Katzen vermitteln zu können. Aiderbichl würde in der Folge auch als Betreiber fungieren. "Die haben Erfahrung. Das wäre ein professioneller Partner", sagt Preuner.

Die entscheidende Frage ist freilich, ob es eine politische Mehrheit gibt. Die FPÖ ist an Bord. Klubchef Andreas Reindl meint: "Es freut mich, dass sich unsere Hartnäckigkeit für eine Neuaufstellung des Tierheims ausgezahlt hat. Ich hoffe im Sinne des Tierwohls, dass das neue Projekt rasch umgesetzt wird."

Für die Bürgerliste ist der Amtsbericht hingegen "zu dünn und zu mau". Die aktuelle Kontrollamtsprüfung müsse man abwarten. "Und man soll noch einmal an einer gemeinsamen Lösung arbeiten, notfalls mit einer Mediation", sagt Stadträtin Martina Berthold. Ein Neubau sei die teuerste Lösung.

Auch die Neos sind dagegen. "Das Problem im Tierheim ist nicht der Betreiber. Es geht darum, dass zu viele Problemhunde stranden, die dann nur schwer zu vermitteln sind und eben dauerhaft Plätze belegen", sagt Lukas Rößlhuber. Die Hunde dürften niemandem leichtfertig übergeben werden. "Ich glaube, das Kommunikationsproblem zwischen Politik und Tierheim ist größer als das Platzproblem."

Klar gegen einen Neubau ist die SPÖ. Vizebgm. Bernhard Auinger sagt: "Ich finde das einen absoluten Schwachsinn. Es läuft nur noch auf einer unsachlichen Ebene ab. Wir haben ein Tierheim. Und die wird man dort nicht rausbekommen. Dann leisten wir uns zwei Tierheime. Das ist Steuergeldverschwendung."