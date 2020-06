Neues Projekt am Windsfeld in Flachau findet die Zustimmung des schwarzen Regierungschefs, der bisher so gar kein Fan von Windenergie war. Ganz im Gegensatz zu seinem grünen Koalitionspartner.

Die Grünen lagen Landeshauptmann Wilfried Haslauer in den vergangenen Jahren beim Thema Windenergie ständig in den Ohren. Haslauer hatte dem Ansinnen nach Windrädern nach mehreren gescheiterten Anläufen 2018 noch eine Abfuhr erteilt und in einem SN-Interview gemeint: "Salzburg ist auch ...