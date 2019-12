In der Hollersbacher Gemeindevertretung ist die Widmung eines Zweitwohnsitzes verschoben worden - auch wegen der aktuellen Debatte. Der Landesrat sagt: Gut so.

Am Mittwochabend sollte in der Hollersbacher Gemeindevertretung über Details zu drei Bauvorhaben abgestimmt bzw. beraten werden. Doch am Montag hat Bürgermeister Günter Steiner (ÖVP) zur Überraschung der Mandatare der Liste "Miteinander für Hollersbach" (MFH) und des einzigen FPÖ-Vertreters die Tagesordnung ...