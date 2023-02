Neukirchen: Beschwerde gegen bewilligtes Kraftwerk

Umweltorganisation sieht sich um Rechte geprellt, weil ein Bescheid für sie nur online zugänglich war. Sie verlangt eine EU-rechtliche Prüfung.

Die anerkannte Umweltorganisation (NGO) Alliance for Nature mit Sitz in Wien hat beim Landesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die bereits seit November 2022 rechtskräftige Bewilligung des Kraftwerks Sulzau in Neukirchen erhoben. Wie berichtet, beklagt die Organisation, dass eine fristgerechte Beschwerde nicht möglich gewesen sei, weil ihr der Bescheid nicht per RSb-Brief zugestellt worden sei.

Vom Land heißt es, der Brief sei nicht zustellbar gewesen und zurückgekommen. Der Wasserrechtsbescheid sei aber auch auf der den NGOs zugänglichen WISA-Plattform des Landwirtschaftsministeriums veröffentlicht ...