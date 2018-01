Neumarkt: Prozess um Ex-Amtsleiter startet

Im Herbst 2015 wurde der Neumarkter Amtsleiter Peter Reifberger gekündigt. Bis Jänner 2017 war er bei vollen Bezügen dienstfrei gestellt. Dann wandte er sich dann an das Arbeits- und Sozialgericht. Nun dürfte es mangels Einigung tatsächlich zu einem Prozess kommen.

Eigentlich hatten sich der gekündigte Amtsleiter Peter Reifberger und die Stadt Neumarkt schon außergerichtlich geeinigt: Die Stadt habe ihm eine akzeptable Ehrenerklärung sowie 200.000 Euro Abfertigung angeboten, sagt Reifberger. Gescheitert ist man aber an den 16.000 Euro Rechtsanwaltskosten von Reifberger: "Ich will, dass die Stadt das übernimmt, weil ich zu Unrecht gekündigt wurde." Für ihn würde zwar die Gewerkschaft finanziell einspringen: "Aber das will ich nicht." Als Folge habe der Richter ab 8. März 19 Verhandlungstage angesetzt - womit der bisher ausgesetzte Arbeitsrechtsprozess starte. Reifberger: "Ich wäre weiter zur außergerichtlichen Einigung bereit." Selbiges sagt auch der Neumarkter Bgm. Adi Rieger (ÖVP). Entscheiden müsse das aber die Gemeindevertretung.