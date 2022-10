Neumarkt: Spatenstich für das große "Haus der Vereine" erfolgt

Wichtiger Schritt für die Infrastruktur in Neumarkt am Wallersee: Kürzlich wurde der Spatenstich für das neue "Haus der Vereine" gesetzt. Mit dem Neubau möchte die Flachgauer Stadtgemeinde ihren wichtigsten aktiven Vereinen eine gemeinsame Heimstätte errichten.

Das Haus bildet künftig mit der "Kinderstadt" und dem gemeinsamen Vorplatz ein kleines Zentrum im Schulbezirk. Das Investitionsvolumen beträgt netto rund vier Millionen Euro, die Fertigstellung ist für Herbst 2023 geplant.

Im neuen Haus der Vereine finden künftig Neumarkts Trachtenmusikkapelle und Räumlichkeiten für das Musikum, der Heimatverein Edelweiß, die Landjugend, die Liedertafel, der Kameradschaftsbund sowie ein trockener Lagerraum für die Bürgergarde ausreichend Platz. Das Gebäude bietet den Gruppen auf rund 1.000 Quadratmetern Nutzfläche genügend Raum für gemeinsame Aktivitäten, Besprechungen, Musikunterricht und Proben sowie vieles mehr. Außerdem wird ein teilbarer Vereinssaal als Multifunktionsraum nach Bedarf für alle Neumarkter Vereine nutzbar sein.

SN/stadtgemeinde neumarkt Spatenstich für das geplante “Haus der Vereine” in Neumarkt am Wallersee - neue Heimstätte für Trachtenmusik, Heimatverein, Landjugend, Liedertafel und Kameradschaftsbund.

"Zentrale Anlaufstelle für das Vereinsleben in Neumarkt"

"Unsere Stadt zeichnet sich durch eine lebendige Gemeinschaft und ein reges Vereinsleben aus, das macht Neumarkt so lebens- und liebenswert. Dieses große freiwillige Engagement vieler unserer Bürgerinnen und Bürger wollen wir weiter fördern und unterstützen", so Bürgermeister Adi Rieger im Rahmen des feierlichen Spatenstichs. "Das neue Haus der Vereine soll sich künftig als eine zentrale Anlaufstelle für das Vereinsleben in Neumarkt etablieren."

Aus dem Architekturwettbewerb ging das Salzburger Büro dunkelschwarz hervor. Geplant ist ein Gebäude in Hybridbauweise, mit einem besonders hohen Holzanteil. Nur das Kellergeschoß sowie der Stiegenhaus-, Lift- und Sanitärkern wird in Betonbauweise errichtet. Architekt Erhard Steiner: "Im Inneren orientieren sich alle Funktionen des Hauses zu einer gemeinsamen Mitte - einem Kommunikations- und Treffpunkt für alle Nutzer. Der konstruktive Holzbau bleibt innen großteils sichtbar, in der Materialisierung greift er traditionelle Motive auf und interpretiert diese neu."