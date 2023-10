Neumarkt: Streit ums Geld für Parkplätze entschieden

Plus

In den vergangenen Wochen waren die Wogen in der Stadtpolitik in Neumarkt hoch gegangen. Jetzt haben ÖVP und FPÖ mehrheitlich entschieden, dass die Gemeinde für die Neugestaltung und Wiederherstellung von Parkplätzen rund 300.000 Euro zahlt. Die SPÖ schäumt.

BILD: SN/ROBERT RATZER Wer zahlt für die Wiedererrichtung der Parkplätze beim neue Wohn- und Seniorenzentrum „Mein Statz“? In der Gemeindesitzung stimmten ÖVP und FPÖ gegen SPÖ und Grüne.