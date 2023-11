Neumarkt: Vier Männer wollen Stadtchef sein

BILD: SN/SW „Bei vier Bürgermeisterkandidaten ist natürlich mit einer Stichwahl zu rechnen“, sagt Bürgermeister Adi Rieger von der ÖVP.

Bürgermeister Adi Rieger gibt sich gelassen: "Wir beschließen unsere Liste erst am Gemeindeparteitag am 14. Dezember, fix ist, dass ich wieder zur Wahl antrete. Bei vier Bürgermeisterkandidaten ist natürlich mit einer Stichwahl zu rechnen, auch wenn es mir anders natürlich lieber wäre", so der 55-jährige Amtsinhaber. Die ÖVP hält mit 13 Mandaten die absolute Mehrheit im Gemeinderat. Bgm. Rieger: "Wir wollen für Neumarkt gut arbeiten und bei der Wahl gut abschneiden. Mit der eigentlichen Wahlkampagne werden wir erst Mitte Jänner beginnen." Aus Ortsteilgesprächen habe er viele Ideen und Anregungen von den Neumarkterinnen und Neumarktern mitgenommen. Nächstes großes Projekt in Neumarkt ist die Realisierung des Sport- und Freizeitcenters, dafür soll 2024 der Architektenwettbewerb ausgeschrieben werden. Finalisiert werden müsse 2024 das Räumliche Entwicklungskonzept (REK). Großes Thema sei auch die Erweiterung des Park-and-ride-Platzes beim Bahnhof, wofür die ÖBB und das Land zuständig seien. Rieger möchte auch den Zuzug minimieren. "Die Kinderbetreuung und die Schulen sind jetzt auf dem neuesten Stand, das passt jetzt." Kurz vor der Fertigstellung steht das "Haus der Vereine", das im Februar offiziell eröffnet werden soll. Generell gebe es eine gute Zusammenarbeit mit allen Fraktionen. SPÖ sieht sich als "Kontrollpartei" Das sieht auch Vizebürgermeister David Egger so: "Neun von zehn Themen werden einstimmig beschlossen. Wir als SPÖ sehen uns aber als Kontrollpartei, die Fragen stellt, wo die Gelder der Allgemeinheit hinfließen. Das Neumarkter Budget ist ohnehin extrem belastet." Nach fünf Jahren absoluter ÖVP-Mehrheit ist für ihn die Zeit reif für einen Wechsel. "Ich bin regelmäßig in Neumarkt unterwegs. Die Menschen bestärken mich in meiner Kandidatur", so Egger. "Es sind oft Kleinigkeiten, die die Menschen stören, man kann Neumarkt sicher schöner und charmanter gestalten." Er spricht sich für eine Begegnungszone vor dem Gemeindeamt aus. "Dafür kann man zusätzliche Parkplätze auf dem Rinnerthaler-Parkplatz schaffen". Dringend notwendig sei auch ein Parkhaus beim Bahnhof Neumarkt.

Die Umsetzung der neuen Sport- und Freizeitanlage dauert ihm viel zu lange. "Wir brauchen dringend einen Bewegungspark, Neumarkt hat hier nichts vorzuweisen, und die Sanierung des Turnsaals der Mittelschule wird immer wieder hinausgeschoben." Einen Verkauf von Flächen des öffentlichen Strandbades für ein Hotelprojekt lehnt Egger kategorisch ab. FPÖ hofft wieder auf fünf Mandate Mit David Pölzleitner tritt für die Neumarkter FPÖ der derzeitige Fraktionsvorsitzende bei der Bürgermeisterwahl an. Listenplatz zwei geht an Gemeindevertreter Herbert Lettner, auf Platz drei wird Ersatz-Gemeindevertreter Michael Moosleitner stehen. Die weiteren Listenplätze werden in den nächsten Wochen festgelegt. Während die Gegner bei der Bürgermeisterwahl "doch ein bisschen übermächtig" seien, rechnet Pölzleitner bei der Gemeindevertretungswahl mit einem deutlichen Plus und hofft auf fünf Mandate. "Die FPÖ war in Neumarkt seit jeher stark - auf Augenhöhe mit der SPÖ und in Schlagdistanz zur ÖVP. Bei der Wahl 2019 hat uns halt leider Ibiza richtig wehgetan."

Rückenwind spüre die Partei durch die Regierungsbeteiligung auf Landesebene. Ein zentrales Thema im Wahlkampf der Blauen wird leistbares Wohnen sein. Das Prämienmodell für Eltern, die ihre Kinder in den ersten drei Lebensjahren zu Hause betreuen, will er ausbauen. Grüne peilen Sitz im Stadtrat an Für die Grünen wird Ortsgruppensprecher Christoph Harringer ins Rennen um das Bürgermeisteramt gehen. Listenerste bei der Gemeindevertretungswahl wird Bezirkssprecherin Bernadette Riesner. Der derzeit einzige grüne Gemeindevertreter Alois Auinger erhält Listenplatz drei. "Wir hoffen auf drei Mandate, das würde einen Sitz im Stadtrat bedeuten", sagt Harringer.

