Neumarkter Amtsleiter wird Bezirkshauptmann in Braunau

Erst im Jänner 2017 hat Gerald Kronberger seinen Job als Stadtamtsleiter in Neumarkt angetreten. Mit 1. Februar 2020 wird er neuer Bezirkshauptmann in der krisengeschüttelten Bezirkshauptmannschaft in Braunau - und Neumarkt muss erneut auf Amtsleiter-Suche gehen.

Das ist ein steiler Aufstieg: Erst mit Jänner 2017 war Gerald Kronberger (44) Amtsleiter in Neumarkt geworden - nachdem sein Vorgänger Peter Reifberger (SPÖ) bekanntlich nach Unstimmigkeiten mit Bgm. Adi Rieger (ÖVP) gekündigt wurde. Nun ist aber auch Kronberger weg: ...