Neun Anwärter für Rektorsposten in Salzburg

Folgende Kandidaten sind zum öffentlichen Hearing geladen.

Im Zuge des Verfahrens zur Wahl zum Rektor der Universität Salzburg haben Universitätsrat, Senat und Findungskommission folgendes Kandidatinnen und Kandidaten zu einem öffentlichen Hearing am 19. und 20 November eingeladen: Sonja Hammerschmid, Nationalratsabgeordnete, Brigitte Hütter, Vizerektorin an der Johannes-Kepler Universität Linz, Hendrik Lehnert, Universität zu Lübeck, Thomas C. Marlovits, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Wolfgang Meixner, Vizerektor der Universität Innsbruck, Rudolf Mosler, Universität Salzburg, Sonja Puntscher-Riekmann, Universität Salzburg, Jörg Philipp Terhechte, Vizepräsident der Leuphana Universität Lüneburg, Wolfgang A. Wall, Technische Universität München.

Quelle: SN