Neun Parteien wollen am 22. April zur Landtagswahl in Salzburg antreten

Auch die KPÖ und die Christliche Partei will in zwei Bezirken bzw. in einem Bezirk antreten. Die Wahlbehörde prüft jetzt die Unterschriften. Am 26. März wird dann feststehen, wer es auf den Wahlzettel schafft.

SN/APA/ROBERT JAEGER Wer schafft es für den 22. April auf den Wahlzettel? Die Wahlbehörde muss jetzt bis 26. März prüfen.