Die Coronapause endet. Nach den Maturanten kehrt ab Montag der Großteil der Salzburger Schüler in die Klassen zurück.

In der 2a der Neuen Mittelschule in Kuchl stehen zehn Schreibpulte im Abstand von mehr als einem Meter im Raum verteilt. So viele wie sonst auch. Ab Montag wird an jedem Tisch aber nur ein Kind sitzen. Die freien Sessel ...