Neustrukturierung Tauernklinikum: "Wir sind erst ganz am Anfang des Prozesses"

Das Tauernklinikum wird finanziell und organisatorisch neu aufgestellt. Angedacht ist eine Lösung, die alle Pinzgauer Gemeinden mittragen. Zunächst muss es aber Gespräche mit dem Land geben.

Begonnen hat alles mit der Kritik des Rechnungshofes im Jahr 2020 an der komplexen Gesellschaftsstruktur der "Gesundheit Innergebirg". Dazu gehören neben dem Tauernklinikum auch die Privatklinik Ritzensee, die Tauerntherapie, das Zentrum für molekulare Diagnostik und die Radiologie - alles private, gewinnorientierte Gesellschaften, die mit ihren erwirtschafteten Gewinnen halfen, die Abgänge des Tauernklinikums zu finanzieren. Die Fäden sowohl der gemeinnützigen als auch der gewinnorientierte Unternehmen liefen in der Hand desselben Geschäftsführers zusammen, was "Kontroll- und Schutzmechanismen faktisch außer Kraft setzte", so der Rechnungshof damals. Laut RH-Bericht gab es auch einen "regelmäßigen und umfangreichen Austausch" von Leistungen, sprich Personal, Material und Infrastruktur, der zum Teil nicht transparent gewesen sein soll. Die gewinnorientierten Gesellschaften ihrerseits profitierten von den Zuweisungen des gemeinnützigen Krankenhauses.

Stadtgemeinde sah die Rechnungshof-Forderungen erfüllt

Mit der Einsetzung einer Doppelspitze im Jänner 2023 reagierten die Stadtgemeinde Zell am See als Rechtsträger und das Tauernklinikum auf die Vorwürfe - und sahen mit dieser und weiteren Maßnahmen die Forderungen des Rechnungshofes erfüllt.

Im Juni 2023 wurde im Landtag erneut über den RH-Bericht diskutiert: Die Verflechtung privater und öffentlicher Gesellschaften sei immer noch zu eng, es fehle an Transparenz, die komplexen Strukturen müssten hinterfragt und gegebenenfalls beseitigt werden. Franz Öller trat mit Ende Juni als Tauernklinikum-Geschäftsführer zurück, blieb aber Geschäftsführer der "Gesundheit Innergebirg Holding".

De facto trug das Land die Verluste des Tauernklinikums, die Gewinne aus den privaten Gesellschaften aber halfen der Gemeinde Zell am See, ihren Anteil an den Abgängen - ca. 20 Prozent - zu tragen.

Stadtgemeinde will die Rechtsträgerschaft nicht mehr alleine stemmen

Das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein: Das Land besteht auf der Loslösung bzw. Auflösung der Gesellschaften - nur dann ist man nämlich bereit, die Abgänge des Tauernklinikums zu übernehmen, wie das auch bei anderen Salzburger Spitälern geschieht. Für die Gemeinde Zell am See ist der Verlust der Gewinne aus den Gesellschaften gemeinsam mit den stark steigenden Gesundheits- und Personalkosten ein zu hohes finanzielles Risiko. Sie will die Rechtsträgerschaft nicht mehr alleine stemmen und sucht nun nach einer regionalen Lösung für die Rechtsträgerschaft gemeinsam mit den 28 Pinzgauer Gemeinden.

Hans Warter: "Die Gemeinden sind finanziell schon am Limit"

Der Vorsitzende der Bürgermeisterkonferenz Hans Warter bestätigt die Bereitschaft der Gemeinden, hier aktiv zu werden - finanziell sei jedoch mit den Abgaben in den SAGES-Topf, die jede Gemeinde ohnehin leiste ("in einer Gemeinde in der Größenordnung von Piesendorf sind das 350.000 bis 4000.000 Euro pro Jahr") der Plafond erreicht: "Mehr können die Gemeinden da beim besten Willen nicht leisten." Auch die Haftung müsse das Land übernehmen. "Angedacht ist eine Stiftungslösung mit der Stadtgemeinde Zell am See als Stiftungsgeber. Das muss aber erst mit dem Land abgesprochen werden, und für diese Gespräche hat die Bürgermeisterkonferenz jetzt einmal grünes Licht gegeben."

Für detailliertere Aussagen sei es noch zu früh: "Wir stehen erst ganz am Anfang dieses Prozesses, und das wird sicher noch längere Zeit dauern." Man müsse aber kein Prophet sein, um zu sehen, dass die Ausgaben im Gesundheitsbereich auch in Zukunft weiter steigen werden: "Die Abgänge explodieren - das können wir ohne die Übernahme durch das Land nicht bewältigen. Gleichzeitig ist uns aber wichtig, die Gesundheitsversorgung regional bestmöglich aufrechtzuerhalten. Wenn alles zentralisiert wird, könnten wir verschiedene Leistungen vielleicht gar nicht mehr anbieten."

Sind die Tage der "Gesundheit Innergebirg" gezählt?

Was die privaten Gesellschaften wie die Radiologie betrifft, so sollen diese mit der Zeit ins Tauernklinikum eingegliedert werden. "Da wird es in absehbarer Zeitwahrscheinlich keine Gesundheit Innergebirg mehr brauchen und damit auch keine private Holding."

Die Zeller ÖVP-Fraktion unter Vize-Bürgermeisterin Salome Mühlberger bekannte sich ebenfalls zur "Sicherstellung der regionalen Gesundheitsversorgung" und zur "Wahrung der Interessen des Gesundheitspersonals", bedauert aber die "vorzeitige öffentliche Diskussion in den Medien", die für Unruhe gesorgt habe und für die es noch zu früh sei: "Jetzt ist es wichtig, eine neue Struktur für die Zukunft aufzubauen."

Wichtig auch in Bezug auf den Tourismus

"Die Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung in der Region ist auch wichtig für den Tourismus, das muss uns bewusst sein", sagt Hans Warter. "Die Leute brauchen die Gewissheit, dass sie im Urlaub auch medizinisch gut versorgt sind, wenn sie hierher kommen", meint auch TK-Geschäftsführerin Silke Göltl.

Die zuständige Landesrätin Daniela Gutschi hat auf jeden Fall schon im Vorfeld klar gemacht, dass konstruktive Gespräche über die Zukunft des Tauernklinikums nur unter der Voraussetzung stattfinden werden, dass die Entflechtung von Tauernklinikum und Gesundheit Innergebirg weiter vorangetrieben wird - ein Prozess, der laut Hans Warter schon im Gange ist, "aber nicht von heute auf morgen geht".

Eine regionale Option, die vom Land unterstützt wird, als langfristig beste Lösung - das wünschen sich die Verantwortlichen. Die Mit-Verantwortung garantiert Mitspracherecht und die bestmögliche Versorgung mit allen Leistungen, auch fernab vom Zentralraum. Jetzt ist die Landesregierung am Zug.