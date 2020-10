Neuverschuldung unausweichlich: Land Salzburg rechnet mit Minus von 390 Millionen Euro für 2021

Das Motto laute volle Kraft voraus, hieß es bei der Budgetklausur. Es werde nicht gespart, sondern erst recht investiert.

Wie üblich Mitte Oktober fand auch heuer die Budgetklausur der Landesregierung statt. Trotz der Corona-Pandemie waren die Verhandlungen am Montag und Dienstag nicht zäher als sonst. Die Landesregierung war sich rasch einig: Es darf nun nicht gespart, sondern es muss investiert werden. Klar ist aber: So locker wie in den vergangenen Jahren lässt sich das Budget für das kommende Jahr nicht aufsetzen. In den vergangenen Jahren waren stets mehr als 100 Millionen Euro an Schulden jährlich getilgt und damit der ...