Niemand weiß, wie viele Zweitwohnsitze es gibt

Die in diesem Jahr mögliche Legalisierung von illegalen Zweitwohnsitzen soll endlich Klarheit schaffen. Angeblich sollen es bis zu 40.000 sein, von denen rund die Hälfte Österreichern gehört.

Die Landesstatistik hat viele Zahlen. Aber wie viele Zweitwohnsitze es in Salzburg gebe, wisse man nicht, sagt der Leiter der Abteilung, Gernot Filipp. Eine Annäherung erlaubt die zum letzten Mal 2011 durchgeführte Registerzählung. Dabei wurden im Land 222.933 Wohnungen mit Hauptwohnsitz und 59.914 ohne Hauptwohnsitz verzeichnet. In der zweiten Kategorie finden sich aber nicht nur die klassischen Ferienwohnungen, sondern auch Wohnungen, die zur Arbeit oder Ausbildung genutzt werden oder als leer stehend gemeldet sind. Illegal sind auch nur die Ferienwohnungen außerhalb von Zweitwohnsitzgebieten. Oft wird deshalb pro forma ein Hauptwohnsitz angemeldet, etwa von der immer wieder als Beispiel genannten niederländischen Oma. Diese illegalen Zweitwohnsitze fallen dann in die Kategorie der Wohnungen mit Hauptwohnsitz. "Die Gesamtzahl der illegalen Zweitwohnungen in Salzburg schätzt man auf bis zu 40.000", sagt der auf Grundverkehr und Raumordnung spezialisierte Saalfeldner Anwalt Siegfried Kainz. Etwa die Hälfte davon gehört Österreichern, vermutet man beim Land.