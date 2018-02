Noch ein Lostag für den Nockstein

380-kV-Streit: Neuer Gutachter sieht kein Hindernis für Naturschutz.

Mit prominenter juristischer Schützenhilfe aus Liechtenstein und aus Vorarlberg hoffen die Erdkabel-Verfechter die geplante 380-kV-Freileitung bei Koppl doch noch zu Fall zu bringen.

Der in Salzburg lebende Professor Nicolas Raschauer, der an der Universität Liechtenstein lehrt, kommt in einem neuen Rechtsgutachten zum Schluss, dass es verfassungsrechtlich sehr wohl und "selbstverständlich" zulässig wäre, am Nockstein-Höhenrücken einen geschützten Landschaftsteil auszuweisen. Der SPÖ-Landtagsklub hatte Raschauer den Auftrag erteilt. Das Ergebnis wurde am Montag in der Pension Nocksteinblick in Koppl-Guggenthal vorgelegt. Es widerspricht den Rechtsmeinungen der Landesregierung.

Der springende Punkt ist für Raschauer, dass zwar das Verfahren für die Leitung (beim Bundesverwaltungsgericht) laufe, aber es keine rechtskräftig genehmigte Trasse und damit kein wohlerworbenes Recht der Projektwerber gebe. Das Schutzgebiet käme für die Antragsteller auch nicht überraschend, sei mit dem Vertrauensgrundsatz vereinbar. Raschauer: "Es ist allseits seit Jahren bekannt, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ausweisung vorliegen."

Der Vorarlberger Anwalt der Gemeinden Koppl und Eugendorf, Adolf Concin, erwartet, dass das Land das Salzburger Naturschutzgesetz "auch vollzieht".

SPÖ-Chef Walter Steidl will am 21. März in der letzten Landtagssitzung vor der Wahl noch einmal die Initiative für eine verträgliche Lösung ergreifen. Sein Ziel: "Ein Pilotprojekt für eine 380-kV-Teilverkabelung im alpinen Raum."