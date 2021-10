Nordisches Zentrum Saalfelden: Kosten deutlich erhöht

Die ursprünglich kalkulierten rund vier Millionen Euro werden nicht halten.

Bis 2024 entsteht in Saalfelden das neue Nordische Zentrum. Die erste Bruchlandung gibt es bereits jetzt, bevor die ersten Sportler die erneuerte Schanzenanlage in Uttenhofen besprungen haben. Und zwar bei den Kosten. Die kalkulierten vier Millionen Euro werden nicht ausreichen. Darüber informierten Saalfeldens Bürgermeister Erich Rohrmoser (SPÖ) und der ressortzuständige Vizebürgermeister Thomas Haslinger (ÖVP) am Dienstag die Gemeindevertretung. Trotz aller Einsparungen bleibe eine Kostensteigerung von rund 35 Prozent.

"Diese Entwicklung hat mehrere Gründe. Hauptgrund ist der eklatante Anstieg ...