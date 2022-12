Notrufnummern auf Milchpackerl: Orange setzt dieser Tage ein Zeichen gegen Gewalt

Noch bis 10. Dezember laufen die Internationalen Tage gegen Gewalt. Salzburgerinnen und Salzburger machen auf vielfältige Weise auf das Problem aufmerksam. Im Schnitt hat jede fünfte Frau mit Gewalt zu tun. 29 Morde wurden heuer schon verübt, sechs in Salzburg. Hinschauen schmerzt, tut aber bitter not.

Zwei Bäume auf dem Residenzplatz leuchten noch bis 10. Dezember in kräftigem Orange. So lange dauern die 16 Tage gegen Gewalt, eine UN-Kampagne, die jährlich am 25. November, dem "Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen", startet.

Zum Auftakt der Aktion umwickelte der Club Soroptimist Salzburg heuer die beiden Bäume mit orangem Stoff. Mit der Aktion machen sie darauf aufmerksam, dass es großen Handlungsbedarf für die Verbesserung von Rechten für Frauen gibt.

Die Gewerkschaftsfrauen gedachten der Frauen, ...