NS-Straßennamen: Bürgerliste will Helene-Von-Taussig-Straße

Der Kulturausschuss des Salzburger Gemeinderats diskutierte am Donnerstag einen Zwischenbericht des Hauses der Stadtgeschichte/Stadtarchiv zum Thema Straßennamen nach NS-belasteten Personen.

In der Stadt Salzburg gibt es in Summe 1.145 Straßen, Plätze und Verkehrsflächen, die einen speziellen Namen tragen. Im Herbst 2015 wurde ein wissenschaftlicher Fachbeirat für Straßennamen eingesetzt, der sich aus VertreterInnen der städtischen Abteilungen für Kultur, Bildung und Wissen, dem Stadt- und Landesarchiv, der Universität Salzburg und NS-ExpertInnen zusammensetzt. Dieser Beirat prüft, ob und welche Straßennamen möglicherweise durch eine Verstrickung mit dem NS-Regime belastet sind. Bislang konnten 200 NamensgeberInnen eruiert werden, die in der NS-Zeit gelebt haben. 37 davon sind bereits in den Kriegsjahren verstorben, 46 waren nachgewiesen NSDAP-Mitglieder, drei ParteianwärterInnen. 15 Personen aus diesem Kreis waren keine Parteimitglieder aber ins NS-System verstrickt. Insgesamt hat sich der Fachbeirat in den bisherigen Sitzungen mit den Lebensläufen und NS-Verstrickungen von folgenden Personen (in alphabetischer Reihenfolge) im Detail befasst: Karl Böhm, Wilhelm Furtwängler, Friedrich Gehmacher, Friedrich Inhauser, Franz Jung- Ilsenheim, Herbert von Karajan, Herbert Klein, Franz Ledwinka, Alois Lidauer, Bernhard Paumgartner, Gustav Resatz, Erich Schenk, Josef Thorak und Christian Varnschein. "Ich bin froh, dass die Kommission die nötige Zeit bekommen hat, um alle Details der Biografien genau aufzuarbeiten. Viele Erkenntnisse konnten erst jüngst durch die Öffnung einiger Archive gewonnen werden", sagt SPÖ-Gemeinderätin Schupfer.

Das Projekt wird bis zum Jahr 2020 abgeschlossen. Auf Basis einer dann bestehenden Gesamtsicht sollte die Stadtpolitik dann auch über etwaige Umbenennungen von Straßen entscheiden, schlägt die zuständige Kulturabteilung dazu vor. Näheres zum Projekt auch unter diesem Link.

Die Bürgerliste brachte zu dem Thema einen Zusatzantrag ein, wonach als Zwischenschritt zumindest die Josef-Thorakstraße umbenannt werden sollte. Als neue Namenspatronin für die Straße in Salzburg-Aigen schlägt die Bürgerliste die Salzburger Malerin Helene von Taussig, die 1942 im Ghetto Izbica in Polen ermordet worden war, vor. Nach 25-jähriger Diskussion zum Thema sollte damit ein erster, sichtbarer Schritt gesetzt werden, argumentierte Bürgerlisten-Klubobmann Helmut Hüttinger. Zu weiteren fraktionsinternen Diskussionen wurde der Akt schließlich zu Klubberatungen zurückgestellt.

(SN)