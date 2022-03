NS-Straßennamen: Grazer Entschluss facht Debatte in Salzburg wieder an

In Graz werden historisch belastete Straßennamen nun doch umbenannt. Das spornt die Bürgerliste auch in Salzburg an, das Thema wieder aufzuwärmen.

SN/robert ratzer Der Gemeinderat der Stadt Salzburg hat im Vorjahr mehrheitlich den Beschluss gefasst, keine Umbenennung von Straßen vorzunehmen. Doch ad acta gelegt ist das Thema deshalb noch lange nicht.