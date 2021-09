NS-Straßennamen: Schlagabtausch im Salzburger Gemeinderat

Der Bürgermeister brüskiere nicht nur die Historikerkommission. Diese Debatte schade der Stadt Salzburg weit über ihre Grenzen hinaus, argumentierte die Bürgerliste. Doch die knappe politische Mehrheit aus ÖVP, FPÖ, Neos und Liste Salz ließ sich von der hitzigen Debatte nicht irritieren oder beeindrucken.

Sollen nach dem 1100 Seiten starken Historikerbericht 13 NS-belastete Straßennamen in der Stadt Salzburg umbenannt werden - oder nicht? Der Fachbeirat hat in seiner Expertise nach drei Jahren akribischer Arbeit Anfang Juni 13 Namen aufgelistet, bei denen aufgrund der gravierenden Verstrickungen im Nationalsozialismus Handlungsbedarf für die Salzburger Stadtpolitik bestehe. Es sind dies: Gustav Resatz (Resatzstraße in Aigen), Kuno Brandauer (Straße in der Riedenburg), Josef Thorak (Straße in Aigen), Heinrich Damisch (Straße in Parsch), Herbert von Karajan (Platz in der Altstadt), ...