Nummer zwei bei den Neos in der Stadt Salzburg hat das Handtuch geworfen

Matthias Moritz hat seine Kandidatur bei den Pinken wenige Wochen nach der internen Vorwahl wieder zurückgezogen. Die Neos rüsten sich indessen für den Wahlkampf.

Mitte November wurde Matthias Moritz in der internen Vorwahl der Neos für die Gemeinderatswahl am 10. März in der Stadt Salzburg auf Platz zwei gewählt. Hinter Spitzenkandidaten Lukas Rößlhuber sollte der Münchner Unternehmer damit in die Wahl gehen.

Doch die politische Karriere ist schon vorbei, bevor sie begonnen hat. Der 51-jährige Landesfinanzreferent der Neos hat nämlich seine Kandidatur kurz vor dem Jahreswechsel wieder zurückgezogen und auch seine Funktion im Landesteam niedergelegt. Warum und weshalb er nicht mehr kandidieren und bei den Neos weitermachen will, das wollte Moritz am Montag am Telefon nicht beantworten. "Ad hoc will ich da keine Auskunft geben, nicht zwischen Tür und Angel", sagte der gebürtige Deutsche.