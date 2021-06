Nur 75 Prozent für Rendi-Wagner: Für Salzburgs Genossen ein "bedenkliches Ergebnis"

Für Salzburgs AK-Präsidenten ist das schwache Abschneiden der Bundesparteichefin ein Zeichen zum Nachdenken. Salzburgs SPÖ-Chef David Egger muss sich im November erstmals selbst einer Wahl am Landesparteitag stellen. Ob er mit nur 75 Prozent der Delegiertenstimmen weitermachen würde?

Es ist eine schwere Schlappe, die SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner da am Samstag am Parteitag widerfahren ist. Das wissen auch die Salzburger Genossen. Nur 75 Prozent der Delegierten hatten "Pam" als Vorsitzende der Bundespartei bestätigt. Damit taumelt die SPÖ in die nächste interne (Führungs-)Krise.

Salzburgs SPÖ-Parteichef David Egger meinte am Montag etwas zugeknöpft, dass es dazu nicht viel zu sagen gebe. "Ich hätte ihr persönlich ein besseres Ergebnis gewünscht. Aber es ist ein eindeutiges Ergebnis. Sie ist mit einer ...