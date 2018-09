Nur in Salzburg wird die Gratis-Zahnspange gestoppt

Ende Juni hatten die Salzburger Kieferorthopäden die Vereinbarung mit der Salzburger GKK gekündigt. Jetzt endet die Kündigungsfrist. Eine neue Vereinbarung gibt es vorerst nicht.

Andreas Huss, Obmann der Salzburger Gebietskrankenkasse (SGKK), ist ratlos. "Überall in Österreich sind die Zahnärzte mit der Vereinbarung zur Gratis-Zahnspange zufrieden. Nur in Salzburg sind sie es nicht." Ende Juni kündigten alle Salzburger Kieferorthopäden ihre Verträge mit der Krankenkasse. Drei Monate beträgt die Kündigungsfrist. Mit Ende September laufen die Vereinbarungen aus. Das bedeutet, dass es ab kommender Woche von Salzburger Kieferorthopäden keine Gratis-Zahnspange mehr geben wird. Auch für jene 1500 Patienten, die noch in Behandlung sind, gibt es laut GKK noch keine Klarheit.